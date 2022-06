L'avventura di Andrea Ranocchia all'Inter potrebbe non essersi conclusa qui. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la visita di ieri del procuratore Tullio Tinti (che ha in scuderia il centrale oltre a Bastoni, Inzaghi e Darmian) è servita per parlare anche di questo. Il giocatore è in scadenza di contratto, ha salutato i tifosi e dovrebbe andare via, ma un prolungamento non è totalmente da escludere.