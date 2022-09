Anche Tuttosport oggi affronta il tema caldo del portiere dell'Inter, con la staffetta tra Handanovic e Onana che è sempre più realtà. "Sembrava la prestazione ideale per dichiarare aperta l’era Onana tra i pali dell’Inter: un debutto positivo nonostante la sconfitta della squadra, perfetto per dare continuità all’ex giocatore dell’Ajax lanciato da titolare dopo le incertezze di Handanovic in questo primo scorcio di stagione. Invece, alla fine della partita, Simone Inzaghi ha sorpreso tutti annunciando che sarebbe proseguita l’alternanza tra il camerunese e Handanovic, specificando che sarà lo sloveno a partire dal 1’ domani con il Torino a San Siro. Una decisione apparentemente contraddittoria con la prova di Onana, uno dei pochi elementi dell’Inter a salvarsi nella deludente serata di Champions col Bayern Monaco", sottolinea il quotidiano torinese.