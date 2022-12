Dopo i dissidi con Digitalbits per i mancati pagamenti relativi all'accordo come main sponsor, l'Inter è ancora alla ricerca di un marchio da inserire sulle maglie da gioco. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, potrebbe essere LeoVegas, nel caso in cui dovesse cambiare la norma sulle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse. "La richiesta di cancellare il divieto alle sponsorizzazioni delle aziende di scommesse fa parte del documento varato venerdì scorso dalla Lega Serie A", ricorda il quotidiano.