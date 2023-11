"Sommer lo conosco molto bene e lo sto seguendo da due anni, le volte che me lo sono trovato di fronte mi ha impressionato in maniera molto positiva". Queste parole, risalenti al 2013 e riportate oggi da Tuttosport, sono di Gigi Buffon. L'ex portiere della Juve - racconta il giornale - aveva consigliato lo svizzero a Marotta e Paratic per farne il suo erede. La storia racconta che alla fine non se ne fece nulla, anche se il portiere dell'Inter aveva ricambiato la stima di Gigi ("Sono davvero felice delle belle parole di Buffon. Lui è sempre stato il mio modello, quindi sono onorato delle sue parole").

Domani sera Sommer troverà la Juve da avversario, con la quale ha un doppio precedente in Champions, quando giocava nel Borussia Mönchengladbach: all'andata fu 0-0 allo Stadium il 21 ottobre 2015, 1-1 il risultato di ritorno in Germania.

