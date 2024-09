Si avvicina il momento della decisione su San Siro da parte di Inter e Milan. Secondo Tuttosport, nella seconda settimana di settembre è in programma l'incontro tra club e Comune di Milano sul progetto di WeBuild per ristrutturare il Meazza. La data potrebbe essere quella di venerdì 13.

Le società stanno guardando alla possibilità di acquistare lo stadio, un elemento forse ancora più determinante dei lavori di ammodernamento. Come ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, per i club è fondamentale avere un asset patrimoniale rilevante. Da qui anche i rilevanti lavori estivi a San Siro, che non si vedevano da tempo. Può essere letto, secondo il quotidiano, come una volontà di restare oppure come una necessità dopo ani di inattività, anche in caso di un nuovo impianto altrove.

In ogni caso, a San Siro bisognerà restare almeno altri quattro anni. Dopo la posizione definitiva dei club, infatti, arriverà anche quella del Comune di Milano riguardo alla finale di Champions League 2027. Ad oggi si va verso la probabile rinuncia.