L'avversaria che l'Inter affronterà stasera, in una Red Bull Arena che ha già registrato il tutto esaurito, è la squadra campione d'Austria con delle giovani individualità da tenere d'occhio. Come riporta Tuttosport tra queste c'è Karim Konaté, che piace proprio all'Inter e ai nerazzurri ha segnato una doppietta nell'amichevole della scorsa estate.

Non ci sarà invece Maurits Kjaergaard, sul taccuino di Inter e Milan, tra i migliori all'andata ma fermo per infortunio fino al 2024. Altro infortunato è Solet, ragion per cui potrebbe giocare Baidoo, classe 2004 il cui entourage ha già parlato con alcuni club, compreso quello nerazzurro.