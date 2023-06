Si avvicina sempre di più la possibilità di un matrimonio tra l'Inter e Mateo Retegui. Secondo Tuttosport, i nerazzurri hanno monitorato costantemente il giocatore, visionato più volte dal vivo anche dal vice-ds Dario Baccin. "L’Inter sembra ormai aver deciso di rompere gli indugi e affondare il colpo su un giocatore che è stato promosso a pieni voti e che potrebbe integrarsi bene con gli altri interpreti dell’attacco di Simone Inzaghi".

Il prezzo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 18 milioni, forse qualcosa meno secondo il quotidiano. Nell'operazione non dovrebbe rientrare Colidio, che oggi è in prestito proprio al Tigre. Intanto Retegui ha dato la sua preferanza all'Italia e all'Inter, rispetot ad altre destinazioni come l'Eintracht Francoforte.