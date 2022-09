"Tre mesi per mettere la parola fine a tre anni di un iter molto lento verso il nuovo stadio di Inter e Milan, un percorso iniziato nell’estate del 2019 e proseguito in mezzo a numerosi ostacoli burocratici e un rapporto complesso con la politica cittadina. I club vogliono avere una risposta certa entro Natale. Mercoledì si svolgerà il primo dei dieci incontri previsti dal dibattito pubblico sul dossier stadio. Esaurita questa fase di confronto con i cittadini e le associazioni, le società e il Comune tireranno le fila senza prendere altro tempo". Lo scrive stamane Tuttosport, che torna sull'ormai annoso argomento stadio: i due club intendono capire nei prossimi tre mesi se ci sono davvero le condizioni per costruire la Cattedrale a fianco di San Siro che sarà poi demolito dopo la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali del 2026. Una volta per tutte. L'alternativa sarebbe individuare un'area alternativa per il nuovo impianto: l'ex Falck a Sesto San Giovanni?