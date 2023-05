Sulle colonne di Tuttosport si torna a parlare del possibile nuovo sponsor nerazzurro. Come scrive il quotidiano, è sempre Qatar Airways l’interlocutore più avanzato dell’Inter nelle discussioni per la ricerca del nuovo sponsor di maglia dopo la rottura con Digitalbits. Difficile capire se la trattativa andrà in porto e a quali condizioni, quel che è certo è che la compagnia aerea di Doha sta parlando con il club nerazzurro da alcuni mesi e al momento sembra in vantaggio sulla rivale Turkish Airlines.

"Qatar Airways in Serie A è già stato sponsor principale della Roma che poi si è affidata a Digitalbits proprio come l’Inter, interrompendo i rapporti in contemporanea ai nerazzurri. La compagnia aerea mediorientale ha concluso accordi commerciali anche con Paris Saint Germain (scontato vista la proprietà comune) e Bayern Monaco. La grande vetrina internazionale offerta dalla Champions League in corso, che ha portato l’Inter fino alla finale del prossimo 10 giugno a Istanbul, mette il club nerazzurro in condizioni favorevoli per strappare un compenso elevato: l’obiettivo è chiudere a una cifra pari almeno a 20-25 milioni a stagione", si legge.