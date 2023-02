Entrare nelle prime otto d'Europa per rendersi ancora più appetibile sul mercato. Non quello dei giocatori, ma quello che riguarda proprio la stessa Inter . "Alla luce di quanto sta accadendo intorno al club nelle ultime settimane.

Goldman Sachs e Raine Group, advisor scelti da Suning per cercare un socio, sono arrivate a un punto di svolta e avrebbero già intrapreso discorsi approfonditi con un fondo americano interessato al club - si legge su Tuttosport -. Novità sono attese per fine stagione (il sospetto, fondato, è che il nuovo partner non si accontenterà di una quota di minoranza: su Suning pende la restituzione del prestito a Oaktree nel maggio 2024, operazione da 350 milioni) e, in questa fase sarebbe un incredibile biglietto da visita presentare un’Inter tornata finalmente al top pure in Champions League".