Stefano Sensi è il regalo che Silvio Berlusconi e Adriano Galliani vorrebbero farsi in caso di promozione in Serie A con il Monza. Lo scrive stamane Tuttosport, che spiega come questo affare farebbe molto felice anche l'Inter, visto che il centrocampista, ora in prestito alla Samp, non sembra rientrare nei programmi del club. Il periodo a Genova sta facendo bene al regista-fantasista, reduce da due annate complicate per gli infortuni e invece capace di inanellare dal suo arrivo alla Samp nove presenze su nove da titolare nelle dieci partite disputate dalla squadra in campionato.