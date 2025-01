Con il campo che incombe, i pensieri di mercato per l'Inter passano in secondo piano. Ma c'è comunque una situazione da monitorare, quella di Davide Frattesi, che il club non vorrebbe cedere a metà stagione ma che ha fatto capire di gradire un trasferimento immediato, magari alla Roma.

La valutazione è rimasta di 45 milioni di euro e non c'è volontà di accettare formule come un prestito con diritto di riscatto. L'Inter accetterà solo una cessione a titolo definitivo oppure un prestito oneroso a 5-10 milioni con obbligo di riscatto a giugno. Se davvero ci sarà da coprire il buco creatosi per l'addio di Frattesi, non è da scartare l'ipotesi Cristante in prestito secco, ma sarebbero operazioni disgiunte.

Da valutare anche il possibile innesto in difesa qualora dovessero andare via Buchanan o Palacios, a quel punto si penserebbe a un innesto last minute per cautelarsi in caso di ulteriori problemi fisici di Acerbi.

Si lavora, nel frattempo, anche per il mercato estivo. Al di là del futuro di Frattesi, i grandi obiettivi rimangono Ricci, su cui c'è anche il Milan, e Nico Paz del Como.

Potrebbe invece essere a rischio l'affare Tomas Perez, dopo l'ultimo rilancio del Newell's Old Boys. A centrocampo piace anche Petar Sucic della Dinamo Zagabria, potrebbe diventare un rinforzo nella prima finestra di mercato di inizio giugno. Sarebbe un affare da 12 milioni di euro.