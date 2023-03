Tuttosport torna sul mercato dell'Inter provando a evidenziare quali potrebbero essere i giocatori che interessano alla società nerazzurra. Se i dirigenti avessero un portafoglio illimitato andrebbero dritti su Scalvini, classe 2003, come sostituto ideale di Skriniar, ma il difensore dell’Atalanta viaggia già verso i 40 milioni - si legge -. Così come sono alte le richieste d'ingaggio di Thuram (’97), in scadenza col Borussia Mönchengladbach e da tempo nel mirino per l'attacco, ma corteggiato anche dai milioni di Bayern e club inglesi".

Fin qui i più complicati. C'è poi il nodo Kessie, che di anni ne ha 26 e a Barcellona non è una prima scelta. A centrocampo si valuta anche Musah del Valencia (2002). Dovrà però uscire un giocatore importante, come può essere Brozovic, altrimenti si cercherà solo il sostituto di Gagliardini e potrebbe essere Fabbian, di ritorno dalla Reggina.