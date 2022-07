"Se nulla dovesse muoversi sul fronte cessioni - come peraltro si augurano per primi i tifosi nerazzurri - è possibile che la dirigenza nerazzurra rimanga sui pedali fino agli ultimi dieci giorni di mercato, per sfruttare qualche occasione propizia che potrebbe spalancarsi, anche alla luce del fatto che tutti i campionati continentali inizieranno prima per poi lasciare spazio al Mondiale in Qatar", spiega TS. Occhio sempre al PSG per Milan Skriniar il quale, in caso di mancato addio, ha pronto il rinnovo da rifmare a 6 milioni netti a stagione fino al 2027. "E con i gradi di capitano assicurati quando Samir Handanovic deciderà di salutare e intraprendere la carriera di allenatore", si legge.