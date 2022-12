Inter e Chelsea, non potendo per i nuovi regolamenti Fifa stipulare un accordo biennale, avevano stretto un gentleman agreement per rinnovare il prestito per la stagione 2023-24, sottolinea Tuttosport. "Il Chelsea chiaramente punta a confermare, se non aumentare, le cifre pattuite sei mesi fa: 7.86 milioni più 3 di bonus per il prestito e 8.5 milioni dei 12 d'ingaggio pagati dall'Inter. La società nerazzurra, complice una prima parte di annata del belga passata per lo più in infermeria, lavorerà invece per abbassarle. Quasi certamente stavolta il Chelsea chiederà di inserire per l’estate del 2024 (quando Lukaku avrà 31 anni) almeno un diritto di riscatto e la cifra potrebbe aggirarsi intorno ai 45 milioni". E proprio 45 milioni sarà il "peso" del centravanti nel bilancio dei Blues nell'estate 2024.