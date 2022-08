Romelu Lukaku è tornato a segnare nell'amichevole contro il Lione e soprattutto ha giocato una partita di sostanza, mettendo in mostra le doti fisiche straripanti che ne fanno un pericolo per ogni difesa. "Vuole lasciare un’impronta decisa e decisiva sin dagli albori della stagione nerazzurra - scrive oggi Tuttosport -. Iniziare subito fortissimo con l’Inter, in un’annata dal calendario anomalo e originale, significa seguire un preciso programma, di quelli che mettono al primo posto la velocità rispetto al fondo, l’esplosività sul conseguimento graduale di una condizionale duratura per le performances sportive".

Un programma che vale anche per i compagni di squadra, con la differenza che nessuno deve portare a spasso 101 chili di peso forma, il che comporta non sgarrare mai e sudare anche più degli altri. "Romelu è apparso un po’ ingolfato nelle primissime uscite, ma col passare dei giorni la sua condizione sta salendo di livello. Non è un caso che anche nell’impegno di sabato abbia fatto a sportellate con la difesa transalpina e solo a sprazzi abbia dimostrato le sue capacità. Anzi, alcune delle sue caratteristiche principali, come gli strappi e l’essere devastante in campo aperto, più che viste, si sono intraviste".

Da sottolineare che il Lione, come le altre due francesi di Ligue 1 affrontate, è più avanti nella preparazione.