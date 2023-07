Simone Inzaghi si avvicina a grandi passi all'inizio della nuova stagione. Per il tecnico, spiega Tuttosport, la pietra angolare del nuovo progetto è Lukaku, conta più ancora di un rinnovo del tecnico di cui si parlerà eventualmente più avanti.

Per avere il belga, "Ausilio lavora a un prestito oneroso (5 milioni), un riscatto a 30 e una serie di bonus, alcuni dei quali facilmente raggiungibili, altri frutto dei risultati dell’Inter, per arrivare a una valutazione anche più alta rispetto a quei 45 milioni ovviamente se i bonus “entrassero” tutti, compreso quello per la vittoria in Champions...". Lukaku ha invece già chiuso con l'Inter per un quadriennale a 8,5 milioni a stagione.