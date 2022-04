Giorno della verità oggi per Lautaro che, scaduti i 7 giorni di isolamento, effettuerà un tampone di controllo per capire se il Covid-19 è da considerarsi acqua passata. Come riferisce Tuttosport, in caso di negatività, l'argentino potrebbe subito recarsi ad Appiano per una seduta individuale, trovando eventualmente lì a lavorare in solitaria pure Brozovic e De Vrij. "Nonostante i tre giorni di libertà concessi da Simone Inzaghi ai giocatori non convocati dalle nazionali (ieri, oggi e domani), i due reduci da infortuni proseguiranno invece nelle terapie e nei lavori personalizzati senza staccare mai la spina - si legge -. La speranza di Inzaghi e dello staff medico è che i due rientrino gradualmente in gruppo già da martedì alla ripresa per esserci contro la Juventus".