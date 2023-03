Per la partita di domani a Oporto l' Inter spera di poter contare sulla vena da "grandi palcoscenici" di Lautaro Martinez . Come sottolinea Tuttosport , infatti, l'argentino è andato a segno in stadi come quelli di Liverpool Madrid (anche se si giocò a Valdebebas), Barcellona . Al Do Dragao , dove i nerazzurri hanno inanellato un pareggio e una sconfitta, sarebbe salutare una firma del "Toro".

Ci sarà anche Zhang, in tribuna. Soprattutto, guardando alla formazione, c'è Martinez tra i titolari certi. Al di là del passo falso a La Spezia, un leader diventato tale anche nello spogliatoio. Legatissimo all'Inter e a Milano, ma che rischia comunque di aver attirato a sé l'interesse di club di altissimo rango. Tuttosport cita Paris Saint-Germain e Manchester United. "Vero è che l’Inter dovrà vendere un big entro il 30 giugno ma risulta difficile che questi sia proprio Martinez anche perché è forte la volontà da parte del club di arrivare all’agognata seconda stella. A corredo va aggiunto un dato non certo secondario: in organico sono solo due gli attaccanti di proprietà, ovvero Lautaro e Correa (Dzeko è in scadenza, Lukaku in prestito), altro valido motivo per tenersi stretto il Toro che, in caso di addii di Handanovic e Brozovic, verrà promosso capitano in pianta stabile", sottolinea il quotidiano.