L'interesse dell'Inter per Tiago Djaló potrebbe diventare sempre più concreto. Ne è sicuro anche Tuttosport, rafforzando le voci circolate nelle ultime ore sul possibile futuro del difensore portoghese, bloccato dallo scorso marzo per un infortunio al crociato. Il giocatore non rinnoverà col Lille e a giugno sarà svincolato, motivo per cui il club di Viale della Liberazione punta a portarlo a Milano da free agent: su Djaló ci sono anche dei club spagnoli e inglesi.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, nei giorni scorsi i nerazzurri hanno chiesto informazioni su Lucas Bergvall, centrocampista classe 2006 del Djurgarden.

