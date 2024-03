Taremi è un affare già definito, ma l'Inter continua a muoversi per l'attacco del futuro. Detto che ci sono valutazioni in corso su Carboni come eventuale quinta punta, resta da capire il futuro di Sanchez e Arnautovic.

Sia il cileno che l'austriaco - secondo Tuttosport - sono in bilico. E allora non si esclude l'arrivo di un'altra punta. Anzi: seconda punta. L'identikit appare chiaro: un giocatore che possa permettere a Inzaghi di adottare a partita in corso la soluzione con le due punte e il trequartista con costi comunque accessibili.

Zirkzee, a oggi, leggendo il quotidiano torinese, è solo un bellissimo sogno (al netto di una clamorosa cessione in attacco). E allora occhio ad Albert Gudmundsson, esploso a 26 anni nel Genoa. La lista delle pretendenti è lunga, dalla Juve alla Fiorentina, ma l'Inter c'è. Prezzo? A gennaio il Genoa ha rifiutato 20 milioni più 3 di bonus dai viola, chiedendo 40 milioni!

A novembre il Genoa gli ha rinnovato il contratto fino al 2027, passando dai 750mila euro a 1,2 milioni più bonus, stipendio che ingolosisce l’Inter visto che - anche previo un importante adeguamento - il cartellino di Gudmundsson avrebbe lo stesso peso nel monte ingaggi di quello di Sanchez che percepisce 2,5 milioni (4,62 al lordo grazie al decreto crescita).