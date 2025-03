Mentre dai campi internazionali si aprono scenari interessanti per il mercato dell'Inter, con Gigio Donnarumma che non dice ma neanche nega nulla relativo ai nerazzurri e Calhanoglu invita a corte Arda Guler... Il tutto mentre in Spagna si tenta di 'accerchiare' Nico Paz. Dalla penisola iberica sono rimbalzati ieri titoloni dal calibro di "Non vogliamo cederlo all'Inter" e nella giornata di giovedì, l'allenatore del Como Fabregas "si è presentato a Valdebebas per parlare del futuro" del giovane centrocampista, oltre che di altri ragazzini della cantera dei Blancos.

"Il trequartista argentino è il primo obiettivo di Simone Inzaghi" spiega Tuttosport che, nel punto della situazione sul gioiellino argentino, parte da una certezza: i campioni d'Italia monitorano la situazione che riguarda il tanto coccolato connazionale di Zanetti. Fabregas ha intanto ribadito la volontà di voler trattenere ancora un altro anno Nico, volontà che fa anche gli interessi di Carlo Ancelotti che sarebbe felice di un ulteriore anno di 'erasmus italiano' per il centrocampista. In quel caso per l’Inter acquistarlo sarebbe quasi impossibile e la speranza di casa in Viale della Liberazione è quella "di un ritorno a Madrid per poi trattare col Real, col Como - che riterrebbe Paz incedibile con una valutazione superiore ai 40-50 milioni - non ci sarebbero chance".

