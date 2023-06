Giovanni Fabbian non percorrerà la stessa strada di Cesare Casadei, venduto dall'Inter al Chelsea la scorsa estate per generare un'importante plusvalenza. Secondo le informazioni raccolte da Tuttosport, infatti, "nei piani della società di Viale della Liberazione l’idea primaria su Fabbian è quella di mandare in prestito il calciatore, questa volta in A, per fargli fare le ossa nella massima serie. Il giovane è sul taccuino di più squadre, col Sassuolo che potrebbe essere una meta gradita sia per abbassare eventualmente il costo del cartellino di Frattesi, sia perché i neroverdi rappresentano quel tipo di piazza dove senza pressioni eccessive si può sbocciare in modo definitivo".

Al momento, assicura TS, è comunque da escludere una cessione di Fabbian a titolo definitivo: l'Inter vuole mantenere il controllo sul giocatore per poi riportarlo a Milano nei prossimi anni. Le uniche variabili che potrebbero cambiare lo scenario sono un'offerta irrinunciabile stile Casadei - scrive il quotidiano - alla quale sarebbe difficile dire di no o addirittura una promozione immediata nella rosa interista, tappando il buco lasciato dall'addio di Gagliardini.

