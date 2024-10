Tuttosport torna oggi sulla questione del rinnovo di contratto di Denzel Dumfries, intervenuto ieri in conferenza stampa dall'Olanda con un passaggio anche sulla sua situazione in nerazzurro.

Secondo il quotidiano, l'accordo è pronto in sede all'Inter: basta convocare il ragazzo per apporre la firma sul prolungamento fino al 2028 a 4 milioni più bonus, senza alcuna clausola. Dumfries ha messo da parte il desiderio di guadagnare di più e aspetta solo di poter firmare. Si aspetta anche, come ha detto ieri, di poter giocare di più: nelle prime nove Inzaghi lo ha lanciato solo due volte da titolare e cinque da subentrato per complessivi 266' contro i 544' di Darmian, suo rivale in fascia. Ma per ora sembra più una scelta dettata da ragioni di condizione fisica.