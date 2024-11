Primi addii in dirigenza dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Come riporta Tuttosport, infatti, nelle ultime 48 ore sono diventati ufficiali gli addii di Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, e Matteo Pedinotti, responsabile dell’area comunicazione con un forte legame con l'ex presidente Steven Zhang.

Da capire quale sarà il futuro di Alessandro Antonello, Ceo per la parte corporate, mentre al legale del club, Angelo Capellini, è stato affiancato un avvocato penalista per seguire la vicenda legata all'inchiesta "Doppia Curva". Voci di un ritorno nel club, invece, per Giorgio Ricci, Chief Commercial Officer ai tempi di Moratti e Thohir poi passato alla Juventus.

