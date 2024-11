Torna in auge il nome di Jonathan David per l'Inter. Come riportato ieri in una nostra esclusiva (LEGGI QUI) l'agente del giocatore è stato ospite del club nerazzurro per la sfida col Lipsia. Mavromaras, procuratore di David, è al momento fermo con l'Inter al primo colloquio di qualche tempo fa: chiede un quinquennale a sei milioni netti a stagione più una corposa commissione.

Un affare quindi da circa 80 milioni tra i 60 di ingaggio lordo, i bonus eventuali e le spettanze all'agente. Il Barcellona si è già defilato, resta sullo sfondo la Juventus. Oaktree sta riflettendo sulla fattibilità dell'affare: impossibile possa sbarcare a Milano come terza punta, più plausibile possa essere un eventuale sostituto di Thuram se il francese partirà.