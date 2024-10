Carlos Augusto è destinato a rivedere il campo dopo la sosta di novembre. Sono questi, conferma Tuttosport, i tempi previsti per il recupero del brasiliano, che in Svizzera ha rimediato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra che verrà rivalutato la prossima settimana. Una brutta notizia per Inzaghi, che però può finalmente riabbracciare Tajon Buchanan: il canadese ieri si è allenato in gruppo e può essere convocato per Inter-Juventus. "Difficile pensare che possa scendere in campo contro i bianconeri, anche se da subentrante, plausibile però che il canadese entri nelle rotazioni dalla sfida infrasettimanale con l’Empoli", scrive il giornale.

A proprio in Toscana potrebbe rivedersi anche Hakan Calhanoglu, ma non si forzerà nulla: più probabile rivederlo contro il Venezia. Stesso discorso per Francesco Acerbi: con questa emergenza nel reparto arretrato, ipotizza il quotidiano, non è da escludere un possibile esordio di Tomas Palacios a partita in corso in una delle prossime gare.

