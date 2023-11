Juan Cuadrado è ancora fermo ai box per l'infiammazione al tallone d'Achille sinistro. Un problema fisico che costringerà Néstor Lorenzo, ct della Colombia, a fare a meno dell'esterno dell'Inter nelle gare di qualificazione al prossimo Mondiale contro Brasile e Paraguay. Quando tornerà a disposizione il colombiano? Secondo Tuttosport l'obiettivo del giocatore è chiaro: tornare a disposizione per la sfida dell'ex contro la Juventus, approfittando delle due settimane di pausa per rimettersi in moto.

A prescindere, prosegue TS, la sensazione è che risulti complicato pensare che il matrimonio tra l'Inter e Cuadrado possa continuare dopo la scadenza contratto annuale, anche perché l'esterno ha uno stipendio importante (2,5 milioni che pesano 4,65 al lordo).

