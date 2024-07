Tajon Buchanan è stato sottoposto ieri in Texas a un intervento per la frattura della tibia destra. Come riportato anche da Tuttosport, l'operazione è perfettamente riuscita: quattro mesi di recupero sono la migliore delle ipotesi, con rientro quindi già ad ottobre, cinque se le cose dovessero andare un po' a rilento. Il non interessamento del perone è però già una buona notizia, altrimenti i tempi si sarebbero dilatati.

Nel frattempo il giocatore ha ricevuto la visita dei compagni di nazionale e del ct Jesse Marsch e potrebbe raggiungerli per supportarli nei quarti di Copa America contro il Venezuela in programma ad Arlington nella notte italiana tra venerdì e sabato.