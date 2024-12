Francesco Acerbi non ha superato l’ultimo provino e non è partito per Firenze con il resto dei compagni che, proprio nel capoluogo toscano, affronteranno la settima gara stagionale (4 in campionato, 3 in Champions) senza il difensore centrale, rimasto fuori anche a Monza per turnover e per due gare (Roma e Verona) ha lasciato anticipatamente il campo. Dopo l'elongazione al bicipite femorale della coscia destra accusato a Verona, problema tornato a riacutizzarsi, e vari stop per problemi fisici l'ex Lazio fornisce un motivo "per pensare che l’Inter debba iniziare a pianificare per l’estate un investimento importante proprio avendo come obiettivo quello di regalare a Inzaghi l’erede di Acerbi".

Proficua in tal senso può essere la gara di Firenze, dove i nerazzurri potrebbero osservare anche Pietro Comuzzo, 20anni a febbraio, "una delle grandi rivelazioni che ha proposto questo campionato" si legge su Tuttosport che nella vetrina fatta al giocatore viola, ricorda il legame contrattuale con la Viola, fino al 2028 e una convocazione di Spalletti. "Oaktree non pone preclusioni a investimenti, anche importanti, su giocatori di prospettiva e Comuzzo appartiene sicuramente a questa categoria" sono certi a TS che nella lista dei desideri dei campioni d'Italia aggiunge anche Nicolò Bertola dello Spezia, osservato speciale del duo Ausilio-Baccin e considerato, un "prospetto più 'verde' rispetto al collega".

