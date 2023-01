Nuova avventura in vista per Ionut Radu, portiere classe 1997 di proprietà dell'Inter e in prestito alla Cremonese nella prima parte di stagione. L'estremo difensore, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è ad un passo dal prestito al Lorient. Domani potrebbero essere definiti gli ultimi dettagli dell'affare, mentre nelle ultime ore ci sono stati anche dei tentativi non andati a buon fine di Auxerre e Montpellier.