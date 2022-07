Arrivano da Tuttomercatoweb le cifre dell'affare che ha portato Franco Carboni dall'Inter al Cagliari in un'operazione di prestito con diritto di riscatto per i sardi e contro-opzione per l'Inter. Secondo quanto appreso da TMW, il riscatto dei rossoblu è fissato a poco più di 7,5 milioni di euro con i nerazzurri che successivamente, in caso volessero riprenderselo, dovrebbero versare a loro volta un po' meno di 9 milioni nelle casse del club di Giulini. Una differenza di circa un milione.