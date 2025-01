Dopo aver saltato la trasferta di Venezia, Hakan Calhanoglu resterà ai box anche per match di mercoledì contro il Bologna. Il motivo, stando quanto risulta a TMW, è legato ad un problema al polpaccio e non alla lieve elongazione agli adduttori della coscia destra che aveva accusato nella finale di Supercoppa. "Nel pomeriggio test per capire l’entità dello stop", viene poi aggiunto dai colleghi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!