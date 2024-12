Il senegalese Sadio Mané, ex giocatore del Liverpool attualmente all'Al-Nassr della Saudi Professional League, potrebbe tornare nel calcio europeo dopo aver trascorso l'ultimo anno e mezzo in Medio Oriente. L'indiscrezione è del quotidiano Sport, secondo il quale, in questo senso, l'attaccante ha suscitato l'interesse dell'Inter: il club nerazzurro confida ancora nelle capacità del calciatore, nonostante abbia 32 anni, e sarebbe disposta a riportarlo nel calcio europeo.

Mané si è distinto in Europa soprattutto con la maglia dei Reds, coi quali è riuscito a vincere la Champions League nel 2019 e ha strappato la Premier League al Manchester City nel 2020.

