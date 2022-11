Nella strategia dell'Inter sorge qualche intoppo per Marcus Thuram. Lo sostiene la redazione di Sportmediaset, spiegando che l'attaccante francese piace ai nerazzurri per gennaio ma anche al Bayern Monaco per giugno: i bavaresi offrono un contratto da quasi 7 milioni netti, mentre l'Inter lo vorrebbe immediatamente ma su una base da 4 milioni più bonus. Da capire cosa deciderà di fare l'attaccante.