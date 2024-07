L'Inter cambia strategia. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, dopo l'infortunio di Buchanan, il club nerazzurro sembra intenzionato ad intervenire in difesa e a spostare Carlos Augusto sulla fascia sinistra con Dimarco.

Per Buongiorno non si sono mossi passi concreti, il Napoli è avanti e ha anche la disponibilità economica per chiudere subito l'affare. Si stanno sistemando gli ultimi dettagli tra l'entourage e il club e poi arriverà la fumata bianca. All'Inter è stato proposto Hermoso, difensore spagnolo svincolato dopo l'ultima parentesi all'Atletico Madrid. Serve l'ok di Oaktree che al momento non c'è.