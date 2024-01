Stefano Sensi ha detto sì al trasferimento al Leicester. A confermare la novità delle ultime ore è la redazione di Sportmediaset, che parla di ore di attesa in casa Inter per l'offerta ufficiale in arrivo dal club inglese: la richiesta del club nerazzurro per il centrocampista, che andrà in scadenza di contratto a giugno 2024, è di almeno 2 milioni di euro.

"Se andasse in porto anche questo trasferimento, dopo quello di Agoumé ceduto in prestito al Siviglia, l'Inter potrebbe far posto in rosa a un nuovo attaccante - aggiunge l'emittente televisiva -. La dirigenza spetterà comunque la fine della finestra di mercato per cogliere l'occasione giusta".

