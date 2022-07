Tutto fermo, invece, per l'ex Samp: il PSG non rilancia la proposta da 53 milioni + 7 di bonus, ritenuta insufficiente dalle parti di Viale della Liberazione. Senza l’arrivo del brasiliano, lo slovacco "potrebbe essere tolto dal mercato e trattenuto a Milano" aggiorna l'emittente televisiva, aggiungendo poi che per Skrigno sarebbe già pronta una bozza per il rinnovo di contratto a 5 milioni di euro all'anno.