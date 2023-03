Confermato l'interesse dell'Inter per Retegui. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il cartellino del costo dell'attaccante di proprietà del Boca, in prestito al Tigre, fresco di esordio e gol con la Nazionale azzurra, si aggira sui 10-12 milioni di euro. Il club nerazzurro può giocarsi la carta Colidio, in forza sempre al Tigre. Anche Baldanzi, fantasista dell'Empoli, resta nel mirino dell'Inter, ma su di lui c'è da registrare anche l'interesse del Napoli. La sua valutazione è di 12-15 milioni di euro.