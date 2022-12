Consueto punto sullo stato della situazione in casa Inter durante l'edizione odierna di Sport Mediaset, incentrata in particolare sul mercato e il destino di Denzel Dumfries. Per l'olandese è infatti partita l'asta internazionale che coinvolgerebbe Chelsea, con cui si potrebbe discutere anche di Lukaku, Bayern Monaco e Manchester United con questi ultimi a spingere con decisione su impulso del tecnico Ten Hag. La volontà nerazzurra sarebbe però quella di trattenere l'esterno fino al termine della stagione, specie se non dovesse arrivare quell'offerta da 60 milioni tale da convincere la dirigenza a cambiare opinione.