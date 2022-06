L'Inter continua a trattare con il Chelsea per completare il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L'ultima offerta nerazzurra per il prestito annuale è di 7 milioni di euro più 3 di bonus, ma da Londra continuano a chiederne 10. Lo riferisce Sport Mediaset, aggiungendo che nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra club per l’ultimo sforzo: tra le ipotesi sul piatto per limare la distanza c'è anche quella di organizzare un’amichevole con incasso a favore dei Blues.