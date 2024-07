L'Inter è ottimista per il rinnovo di contratto di Denzel Dumfries. Il laterale olandese andrà in scadenza nel 2025 e per questo dalle parti di Viale della Liberazione premono per trovare un accordo entro l'estate che possa scongiurare un eventuale addio a costo zero tra un anno.

Secondo la redazione di SportMediaset "si procede con fiducia per il rinnovo" dell'ex PSV, che dovrebbe prolungare fino al 2028 con un ingaggio da 4 milioni a stagione.

