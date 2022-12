Consueto punto della situazione sulle manovre di calciomercato di casa Inter nello studio di Sport Mediaset. Tema caldo non può che essere, ovviamente, il futuro di Skriniar, col difensore centrale diviso tra rinnovo e partenza e i nerazzurri che rimangono in attesa di una risposta definitiva entro la Supercoppa Italiana fissata per il 18 gennaio. Sul tavolo dello slovacco un'offerta di 6 milioni, Milan e i suoi agenti sono chiamati al dentro o fuori.