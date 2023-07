La partenza di André Onana direzione Manchester United è la chiave per dare il via anche al mercato in entrata dell'Inter. Ieri sera i Red Devils si sono fatti avanti, fa sapere Sportmediaset, con un'offerta da 40 milioni senza bonus, rispedita al mittente considerando la base di partenza richiesta di 60 milioni. Una volta trovato l'accordo per il camerunese, la priorità nerazzurra sarà assicurarsi il cartellino di Romelu Lukaku proponendo al Chelsea un prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni, cifra che però potrebbe non bastare. Sarà decisiva la volontà del belga nei dialoghi tra i club, con Simone Inzaghi che lo vorrebbe già il 13 luglio in ritiro.

L'altra priorità, prosegue SM, è il centrocampista: prima scelta sempre Davide Frattesi, ma ovviamente prima serve la cessione di Onana. Il giocatore ha messo i nerazzurri in cima alle sue preferenze, ma nel frattempo il Milan si è inserito proponendo al Sassuolo 20-25 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo. Se l'Inter non riuscisse a sbloccare la situazione in tempo, contando sulla volontà del classe '99 romano, allora il piano B sarebbe Lazar Samardzic dell'Udinese, con cui i rapporti sono ottimi. Il classe 2002 potrebbe arrivare in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Terza opzione potrebbe essere Daichi Kamada, congelato dal Milan che per questione di slot extra UE preferisce lavorare su Samuel Chukwueze, ed è stato quindi offerto a parametro zero ai nerazzurri.