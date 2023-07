Andrè Onana si avvicina sempre di più al Manchester United. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club inglese è pronto ad avvicinarsi alla richiesta di 60 milioni di euro dell'Inter e l'offerta decisiva è attesa nelle prossime ore. Gli agenti di Trubin, uno dei portieri prescelti per raccogliere l'eredità del camerunese, si trovano a Milano per cercare l'intesa definitiva tra Inter e Shakhtar: i nerazzurri offrono 10 milioni, gli ucraini chiedono 15 ma l'accordo si può trovare a metà strada.

Tutto fatto invece per il contratto, un quinquennale a 1,8 milioni a stagione. L'Inter intanto ha informato il Bayern del tentativo di chiudere per Sommer, nessuna conferma per Lloris.