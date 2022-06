Punto su Paulo Dybala e l'Inter da parte di Sport Mediaset. "La prima condizione necessaria è l'addio di Sanchez: se per Vidal c'è un accordo una buonuscita già pattuita, per Alexis la situazione è più complicata, ecco perché Marotta ha in agenda un summit con Fernando Felicevich, il procuratore dei due cileni, per trovare una via d'uscita che soddisfi entrambe le parti - spiega la redazione sportiva del canale tv -. Solo poi, al netto del fatto che successivamente andrà valutata la separazione anche con Dzeko o Correa, l'Inter potrà affondare il colpo per la Joya. Qui però si apre un nuovo capitolo: sinora Dybala non ha preso in considerazione altre possibilità, il patto con Marotta ha tenuto al di là delle tante voci che si sono alzate negli ultimi giorni, ma l'altra condizione perché tutto si concretizzi riguarda le pretese del suo procuratore. La commissione richiesta da Jorge Antun, valutata troppo alta, è un ostacolo ancora tutto da superare. Da questo punto di vista le parole di Marotta sono state abbastanza chiare. Il sorriso del dirigente nerazzurro sfoderato anche ieri alla domanda sul futuro dell'argentino ha però lasciato intendere che il discorso resta apertissimo a patto tuttavia che ci siano appunto le "convergenze" necessarie per spianare la strada. La tempistica? Una settimana ancora, difficile si vada oltre".