Dopo le recenti parole di Beppe Marotta (RILEGGII QUI), la redazione di Sport Mediaset fa il punto sulle ultime voci di mercato sull'asse Milano-Barcellona partendo dal possibile scambio tra Brozovic e Kessié. Secondo SM qualcosa c'è, al di là delle smentite: i blaugrana vogliono il croato (ma non hanno ancora mosso passi formali), mentre l'ivoriano gradisce l'Inter come destinazione. La situazione resta da monitorare. Diverso il discorso sullo scambio Depay-Correa: in questo caso non c’è nulla, gli agenti dei giocatori non sono mai stati contattati.