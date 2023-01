Intercettato da un giornalista del Mundo Deportivo a margine della conferenza stampa pre-Supercoppa italiana di Simone Inzaghi, andata in scena stamane al 'King Fahd International Stadium' di Riyadh, Giuseppe Marotta, amministratore delegato del club nerazzurro, ha respinto i rumors di mercato che sono rimbalzati dalla Spagna all'Italia, secondo cui Barcellona e Inter sarebbero pronti a scambiare Marcelo Brozovic e Joaquin Correa per Franck Kessie e Memphis Depay: "Non c'è niente di niente", ha tagliato corto il dirigente varesino.