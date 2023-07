Altro capitolo spinoso, per l'Inter, quello legato all'attacco, reparto ancora oggi da completare. Il preferito del direttore sportivo Piero Ausilio per il post-Lukaku sembra essere l'attaccante dell'Arsenal Balogun, giovane talentuoso che rientra a perfezione nell'identikit ideale del diesse. Per lo statunitense con cittadinanza inglese, i nerazzurri mettono sul piatto le stesse cifre offerte al Chelsea per Romelu Lukaku, ovvero 35 milioni più cinque di bonus. Offerta ritenuta però dai Gunners troppo bassa - come spiega Sportmediaset -. Sullo sfondo restano i profili di Beto e Scamacca, mentre sembra raffreddarsi la pista che porta ad Alvaro Morata.

