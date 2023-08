Dopo l'addio a Scamacca, ormai ad un passo dall'Atalanta, l'Inter torna su quello che era stato fino a qualche giorno fa l'obiettivo numero uno, ovvero l'attaccante dell'Arsenal Folarin Balogun. L'americano vuole fortemente l’Inter - ha fatto sapere Sportmediaset - al punto da aver espressamente chiesto ai Gunners di abbassare le pretese per la sua cessione. L’Inter offre 30 milioni più bonus, inserendo inoltre un'alta percentuale sull'eventuale futura rivendita. La proposta economica dei nerazzurri, ne è sicura SM, diventa per il club londinese sempre più appetibile con il passare dei giorni. Con l'Arsenal l'Inter vorrebbe inoltre intavolare un discorso serio anche per il difensore giapponese ex Bologna, Takehiro Tomiyasu.

